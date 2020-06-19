Умер актер Иэн Холм. Он играл Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет. Холм, сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера, ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении близких.

Martin Pope / Camera Press / Vida Press

Иэн Холм — обладатель кинопремии Bafta и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» (1981 год). Он успешно работал в театре, в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира.

Однако всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых «Чужой», «Послезавтра», «Бразилия», «Пятый элемент» и трилогия «Властелин колец», в которой Холм играл Бильбо Бэггинса. Он также появлялся в трилогии «Хоббит».