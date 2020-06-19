Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы

Сбербанк со 2 июня начал брать комиссию за перевод любой суммы через банкоматы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.

Комиссия составляет 1%, но не больше тысячи рублей, сообщается на сайте Сбербанка.

Изначально Сбербанк планировал не брать комиссию за переводы до 50 тысяч рублей в месяц через банкоматы, «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» внутри банка. Теперь это предложение не распространяется на банкоматы.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что на переводы через банкоматы приходится около 1% всех операций.

14 июня в России отменили «банковский роуминг» — комиссию за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионов страны.