Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз. Как сообщает «Интерфакс», документ подписали главы МИД двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Теперь люди, имеющие визу одной из этих стран, могут въезжать и находиться на территории другой страны в течение всего срока действия визы.

Помимо этого Россия пообещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Россия осуществляла выборочный контроль на границе с Белоруссией и на авиарейсах из этой страны с 2016 года, когда Белоруссия разрешила безвизовый въезд в страну для граждан государств ЕС.

С конца марта 2020 года передвижение через границу России и Белоруссии ограничено из-за эпидемии коронавируса. Регулярное сообщение между странами также отменено.