В квартире на севере Москвы открыли стрельбу. Есть погибшие

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в квартире на улице Приорова на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В квартире найдены мертвыми две женщины, ребенок и мужчина, сообщили в Следственном комитете.

Baza сообщает, что среди жертв — трехлетний ребенок. Телеграм-канал «112» пишет, что погибли 24-летняя Елизавета Хлюпина, Светлана Тивченко, ребенок и Севастьян П. 1999 года рождения, открывший стрельбу.

По версии Mash, стрелок убил бывшую девушку, ее мать и сына, а затем покончил с собой. Похожую версию приводит «Интерфакс»: нападавший из травматического оружия застрелил свою сожительницу и двоих детей. По одной информации, стрелок погиб во время штурма, по другой — он выжил, а погибла бабушка детей.

Соседи вызвали на место стрельбы полицию. Квартиру взяли штурмом.

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