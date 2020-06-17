«Открытые медиа»: члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по Конституции

16 июня, когда участковые избирательные комиссии (УИКи) Москвы должны были провести первое заседание по поводу голосования за новую Конституцию, выяснилось, что в некоторых районах не хватает до половины членов УИКа. Об этом «Открытым медиа» рассказали члены территориальных избиркомов (ТИКов) и координаторы наблюдателей.

Как сообщила «Открытым медиа» координатор наблюдателей на севере Москвы, есть районы, где готовы работать всего 1−2 члена участковых комиссий, остальные отказались. «Отказываются не только независимые, но и провластные члены комиссий с правом решающего голоса», — сказала она.

«По информации, которая доходит отрывочно из ТИКа, примерно 20−25% сейчас нехватка членов участковых избиркомов с правом решающего голоса. Но она может быть и больше», — описал ситуацию координатор наблюдателей Северо-Западного административного округа Москвы и член ТИКа района «Покровское-Стрешнево».

Собеседники «Открытых медиа» подчеркнули, что пока это их личные предварительные оценки масштабов проблемы.

Если на голосование по поправкам в Конституцию не придет половина членов УИКа с правом решающего голоса (обычно их в комиссии 10-12), на участке оно будет считаться несостоявшимся.

Членов УИКов, которые не придут работать на голосование, можно вычеркнуть из состава избиркома только двумя способами: либо по решению суда, либо по их собственным заявлениям.

Ранее члены УИКов призвали коллег бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, назвав его опасным как для себя, так и для избирателей. Под соответствующим обращением подписались более 470 членов УИКов из разных городов России.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю — с 25 июня по 1 июля.