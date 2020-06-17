Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников работает над мини-сериалом о жизни советского кинорежиссера Андрея Тарковского.

Как сообщает Variety, Серебренников выступит и режиссером, и сценаристом проекта, а продюсировать сериал будут Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из московской компании Hype Film. В сотрудничестве с этой студией режиссер ранее уже выпускал картины «Ученик» и «Лето», а сейчас завершает фильм «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

«Андрей Тарковский и его шедевры оказали огромное влияние на мировой кинематограф и продолжают оставаться неиссякаемым источником вдохновения для кинорежиссеров всех поколений», — заявил Стюарт изданию.

Сроки выхода сериала пока неизвестны.