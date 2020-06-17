ФК «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса. За два дня до возобновления чемпионата России по футболу
Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.
У шестерых игроков основного состава клуба выявлен коронавирус. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба: другие игроки, тренерский штаб и персонал команды.
По информации «Спорт-Экспресс», игра между «Ростовом» и «Сочи», запланированная на 19 июня, в эту дату не состоится. Что будет с другими ближайшими матчами «Ростова», не уточняется.
«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле», — заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.
19 июня планируется возобновить матчи чемпионата России по футболу, которые были приостановлены из-за коронавируса.
В предстоящие две недели «Ростов» должен сыграть с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля).