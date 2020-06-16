Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса

Власти Пекина ограничили выезд из города после новой вспышки коронавирусной инфекции на оптовом рынке «Синьфади», сообщает Reuters.

Людям из группы повышенного риска, в том числе тем, кто тесно контактировал с заболевшими COVID-19, запрещено покидать город. За пределы города запретили выезжать водителям такси и тем, кто попутно подвозит пассажиров на своем транспорте.

Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями Хэбэй и Шаньдун, в том числе отменены или сокращены маршруты в аэропорты Пекина.

Многие провинции ввели ограничения для прибывающих жителей Пекина. Так, власти Шанхая требуют, чтобы жители районов с повышенным или средним риском заражения COVID-19 в течение 14 дней соблюдали карантин.

С 11 июня в Пекине коронавирус обнаружили у 106 человек, в том числе у 27 человек за последние сутки, сообщила 16 июня Национальная комиссия здравоохранения Китая. Новые случаи COVID-19 связаны с продуктовым оптовым рынком «Синьфади». Во всех микрорайонах Пекина ввели «режим военного времени».

За последние три дня в китайских провинциях Хэбэй, Ляонин и Сычуань выявили несколько новых случаев заражения, связанных с рынком «Синьфади».