В центре Назрани произошла перестрелка. Пять человек погибли

Обновление. В республиканской больнице Ингушетии умер один из пострадавших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врачей. Число погибших в результате перестрелки возросло до пяти.

В центре Назрани днем 16 июня произошла перестрелка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из источников агентства, в результате инцидента погиб сотрудник полиции и трое местных жителей, еще семь человек получили ранения. Другой источник сообщил о двух погибших полицейских. СК сообщает, что погибли четверо, пострадали трое.

По данным РИА Новости, в числе погибших один полицейский и один сотрудник Росгвардии.

В республиканской больнице, в свою очередь, подтвердили информацию о трех погибших. Еще двоих раненых оперируют, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Причиной произошедшего стал спор из-за земельного участка. «По оперативным данным, два родственника инициировали внесудебный земельный спор с применением огнестрельного оружия», — сказал источник «Интерфакса».

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.