В Дагестане азербайджанцы, пытавшиеся попасть на родину, устроили столкновения с полицией
В Дербентском районе Дагестана произошел конфликт между полицией и гражданами Азербайджана, которые не могут попасть на родину из-за коронавируса. Об этом сообщили источники издания «Черновик».
По словам собеседников «Черновика», азербайджанцы планировали перейти российско-азербайджанскую границу пешком, но их остановили сотрудники полиции. По данным «Черновика», протестующие «разгромили» полицейские автомобили, слышна стрельба.
Как пишет «Кавказский узел», границу хотели перейти около 600 человек из временного лагеря для граждан Азербайджана. Силовики преградили им путь и стали разгонять им с помощью дубинок и слезоточивого газа. Несколько человек получили травмы. Азербайджанцы начали бросать в полицейских камни, рассказал один из жителей лагеря.
Как пишет Baza, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, в которых попали камни. Полиция перекрыла трассу к азербайджанской границе, открыла стрельбу в воздух и начали задержания зачинщиков беспорядков. К месту происшествия стянуты дополнительные подразделения силовиков.
«Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — прокомментировал ситуацию ТАСС исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.