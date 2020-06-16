В Дагестане азербайджанцы, пытавшиеся попасть на родину, устроили столкновения с полицией

В Дербентском районе Дагестана произошел конфликт между полицией и гражданами Азербайджана, которые не могут попасть на родину из-за коронавируса. Об этом сообщили источники издания «Черновик».

По словам собеседников «Черновика», азербайджанцы планировали перейти российско-азербайджанскую границу пешком, но их остановили сотрудники полиции. По данным «Черновика», протестующие «разгромили» полицейские автомобили, слышна стрельба.

В Дербентском районе массовые беспорядки: стреляют gazetachernovik

Как пишет «Кавказский узел», границу хотели перейти около 600 человек из временного лагеря для граждан Азербайджана. Силовики преградили им путь и стали разгонять им с помощью дубинок и слезоточивого газа. Несколько человек получили травмы. Азербайджанцы начали бросать в полицейских камни, рассказал один из жителей лагеря.

Как пишет Baza, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, в которых попали камни. Полиция перекрыла трассу к азербайджанской границе, открыла стрельбу в воздух и начали задержания зачинщиков беспорядков. К месту происшествия стянуты дополнительные подразделения силовиков.

«Здесь находятся полиция, сотрудники Росгвардии, мы сейчас ведем переговоры», — прокомментировал ситуацию ТАСС исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.