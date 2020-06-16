Трансгендерная женщина отсудила два миллиона рублей у петербургской типографии, уволившей ее после смены пола в документах

Городской суд Санкт-Петербурга утвердил решение о выплате 1,85 миллиона рублей трансгендерной женщине Анастасии Васильевой, уволенной из типографии после смены пола в документах. Об этом сообщает ЛГБТ-группа «Выход».

Как отметил «Выход», это первый известный случай в России, когда трансгендерная женщина «открыто отстояла в суде свои трудовые права».

Васильеву в июле 2017-го уволили с должности печатника. Работодатель сослался на список 456 профессий, запрещенных для женщин.

Васильева подала иск о дискриминации с требованием восстановить ее на работе и выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. В ноябре 2017-го районный суд отказал в иске, в апреле 2018 года городской суд оставил решение без изменения.

На пересмотр дело отправил президиум городского суда. Как уточнили в группе «Выход», экспертиза при новом рассмотрении дела установила, что Васильева может выполнять работу печатника. Список запрещенных для женщин профессий связан с охраной материнства, пояснили в «Выходе».

Суд первой инстанции затем признал увольнение незаконным и постановил заплатить Васильевой 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,85 миллиона рублей компенсации за вынужденный прогул. Типография подала апелляцию, городской суд полностью отказал компании в жалобе.