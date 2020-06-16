Число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило восемь миллионов человек

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило восемь миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий статистические данные по COVID-19 в режиме реального времени. Порог в семь миллионов случаев заболевания был преодолен 8 июня.

Число умерших от инфекции по всему миру достигло почти 437 тысяч человек.

Лидерами по числу заражений среди мировых стран являются США (2,1 миллиона заболевших), Бразилия (888 тысяч заболевших), Россия (536 тысяч заболевших), Индия (343 тысячи заболевших) и Великобритания (298 тысяч заболевших).

Более 3,8 миллиона человек по всему миру вылечились от инфекции.