Бывший банкир Александр Лебедев откроет русскоязычную версию газеты Independent

Миллионер Александр Лебедев до конца июня 2020 года запустит русскоязычную версию британской газеты Independent. Об этом Лебедев сказал в интервью телеканалу РБК.

По словам главного редактора проекта Артема Артемова, русскоязычная Independent будет публиковать только переводы текстов из британской версии.

На запуск газеты уже потратили «десятки миллионов рублей», сказал Артемов, не сообщив точный размер инвестиций.

Выходить издание будет только в онлайн-версии, так же, как сама Independent. Сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020-го, для пользователей его откроют в течение двух недель, уточнил Артемов.

Свидетельство о регистрации СМИ российская Independent получила в ноябре 2019-го, пишет РБК. По данным ЕГРЮЛ, которые приводит издание, учредитель ООО «Индепендент Рус» на 100% принадлежит Лебедеву.

Бывший банкир Александр Лебедев и его сын Евгений купили газеты Independent и Independent on Sunday в марте 2010 года. С 2009-го им также принадлежит британская газета Evening Standard.

Журнал Forbes в 2019-м оценивал состояние Лебедева в 400 миллионов долларов. Издание отмечало, что в 2004-м Лебедев «был богаче Алишера Усманова, а на пике» его состояние доходило до 3,5 миллиарда долларов.

Лебедев вышел из банковского бизнеса в конце 2019-го, продав акции Национального резервного банка.