В Дижоне 10 человек пострадали в столкновениях с участием выходцев из Чечни

По меньшей мере 10 человек пострадали в столкновениях между выходцами из Чечни и группой наркоторговцев в городе Дижон на востоке Франции. Некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения, сообщает телеканал France Info со ссылкой на прокуратуру.

В ночь на 13 июня в Дижоне собрались чеченцы со всей Франции, утверждает телеканал. Они напали на кальянную Le Black Pearl. Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками. В твиттере опубликовали видео, снятое в ту ночь. Полиция, прибывшая на место, применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков. Никто из них задержан не был.

По данным France Info, столкновения произошли после того, как банда наркоторговцев избила 16-летнего юношу из Чечни. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Источник телеканала также сообщил, что на следующую ночь в Дижоне прошла встреча между представителями двух противоборствующих групп. В ходе нее неустановленный человек начал стрелять по автомобилю. Кроме того, в ту же ночь в Дижоне произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Связано ли это с предыдущими столкновениями, неизвестно.