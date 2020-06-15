В Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба. Ранены двое полицейских

Обновление. РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что стрелял не водитель такси, а прохожий — 24-летний уроженец Ингушетии. Агентство также написало, что нападавший убит. Позднее СК опроверг информацию о его смерти.

Двое полицейских и один гражданский получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации источников ТАСС, огонь открыл водитель автомобиля, которого сотрудники ГИБДД остановили для проверки. По предварительным данным, речь идет о такси, пишет РИА Новости.

Как сообщает Baza, водитель ранил двух сотрудников ГИБДД и сам пострадал от ответного огня. Полицейские, по данным Mash, находятся в тяжелом состоянии (Baza и ТАСС пишут, что тяжело ранен только один из них).

Таксист был задержан на месте, сообщает Mash. Он оказал сопротивление, пишет ТАСС.

По данным РБК, огонь по полицейским открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он стрелял из газового пистолета, переделанного под боевой. Галаева проверят на причастность к деятельности террористических организаций.