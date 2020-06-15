Свидетельница по делу «Седьмой студии» рассказала о давлении во время следствия. Ее называли преступницей и угрожали тюрьмой

Помощница бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой Элеонора Филимонова на заседании суда заявила, что во время допроса в Следственном комитете на нее оказывали давление. Об этом сообщает «Коммерсант».

15 июня на заседании суда огласили показания Филимоновой, данные во время следствия. От части показаний свидетельница отказалась, объяснив это «жестким давлением». По ее словам, один из следователей называл ее преступницей, второй пригрозил «заковать в наручники и отправить в тюрьму», если она не подпишет протокол допроса.

«Меня принуждали говорить, что идет обналичивание, что я видела какие-то обналичивания, которые происходят. Заставили вообще подписать, что я все знала, что там идет преступная деятельность», — сказала Филимонова. Она добавила, что допрос длился не три часа, как написано в протоколе, а «гораздо больше».

Филимонова не подавала жалобу в прокуратуру. «Я не знала, что я могла обращаться. <…> Мне было страшно. Под конец я вообще ничего не помнила. Я приходила туда после реанимации. Я приходила туда в состоянии допинга», — сказала свидетель. По ее словам, во время допроса она была в предынфарктном состоянии.

Ранее о психологическом давлении во время допросов заявили две других свидетельницы по — сотрудницы Минкульта Алеся Махмутова и Александра Балашова.