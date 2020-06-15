«Роскомсвобода» обнаружила нарушение закона о персональных данных в карантинных штрафах в Москве

«Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) из-за штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима самоизоляции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна.

Правозащитники считают, что инспекция нарушила закон «О персональных данных», возбуждая административные дела о нарушении режима самоизоляции.

Согласно постановлению правительства Москвы, МАДИ следит за соблюдением дорожной разметки и правил парковки, но контроля за изоляцией среди ее функций нет, указывают в «Роскомсвободе». При этом инспекция получала от МВД персональные данные, которые затем использовала при возбуждении дел, не имея на то законной цели или согласия граждан.

Правозащитники попросили Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ и привлечь нарушителей закона о персональных данных к административной ответственности. В случае отказа Роскомнадзора организация обратится в суд.