Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства.

«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — рассказала она в интервью ТАСС.

По словам певицы, все началось с шутки в эфире «Вечернего Урганта». «Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — сказала Орейро.

Обновление. МИД России не делал Наталии Орейро предложения получить российское гражданство, сообщила «Открытым медиа» официальный представитель министерства Мария Захарова.

Наталия Орейро известна по роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Также она записала четыре студийных альбома как певица. С 2001 года Орейро регулярно посещает с гастролями Россию.