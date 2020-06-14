«Российская газета»: гостиницы должны будут обосновать Роспотребнадзору заселение неженатых пар в один номер

Гостиницы при необходимости должны будут доказать Роспотребнадзору, что неженатые пары, снявшие у них один номер на двоих, состоят в семейных отношениях. Об этом сообщила «Российская газета».

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — пояснили изданию в Роспотребнадзоре.

В свою очередь президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин сообщил, что селить в один номер можно будет не только супругов, но и людей, которые приехали вместе.

«Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели», — сказал он.

Предоставлять документы специально для совместного заселения не потребуется, заверил Ламшин. Решение о возможности проживать в одном номере будет принимать гостиница.

Обновлено. Роспотребнадзор уточнил, что рекомендует не заселять в один номер людей, которые не контактировали друг с другом. «Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма — не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер. А членам семьи доказывать ничего не нужно», — сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор 1 июня опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для гостиниц и баз отдыха. Они предполагают «преимущественно одноместное или семейное» размещение гостей в номере.

С 1 июня в России возобновили работу только санатории и отели с медицинской лицензией.