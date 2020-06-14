«Инициативная группа МГУ» сообщила о планах построить 20 тысяч квадратных метров жилья в парке около университета

В охраняемой законом зеленой зоне возле МГУ могут построить около 20 тысяч квадратных метров жилья. Об этом в соцсетях сообщила со ссылкой на документы, предоставленные преподавателем МГУ Мариной Ивлевой.

По информации инициативной группы, речь идет зеленой зоне между Университетским проспектом и улицей Косыгина, справа от главного здания МГУ. В центре зеленой зоны находится поляна с двумя строениями 1950-х годов, раньше принадлежавшими государству. Не позднее 2019 года участок площадью, на котором они находятся, получила в аренду московская фирма «Агентство „Интеграция“».

В свою очередь петербургская компания «Голдекс Девелопмент» заказала «укрупненные градостроительные расчеты допустимого объема нового строительства» на этом участке. Они содержат два варианта застройки. Первый предполагает возведение 18 тысяч квадратных метров жилья и 11 тысяч квадратных метров общественной застройки, второй — 22 тысячи квадратных метров жилья и 19 тысяч квадратных метров общественной застройки.

«Инициативная группа МГУ» потребовала от федеральных властей и властей Москвы разорвать договор аренды с «Агентство „Интеграция“» и «провести восстановление и благоустройство территории под общедоступную парковую рекреационную зону».

В 2018 году «Инициативная группа МГУ» выступала против строительства на Воробьевых горах фан-зоны к чемпионату мира по футболу.