Украинские СМИ написали о вспышке коронавируса в офисе Владимира Зеленского. Сами чиновники говорят об отрицательных тестах

Обновлено. Руслан Демченко заявил агентству «Интерфакс-Украина», что результаты тестов на ковид у всей делегации, вернувшейся из Парижа, отрицательные.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщают «Страна.ua» и «Новое время» со ссылкой на источники.

По данным изданий, коронавирусом, в частности, заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко. Накануне они оба прилетели с переговоров из Парижа.

12 июня стало известно, что коронавирус нашли у жены Зеленского Елены. Тесты самого главы государства и двух его детей показали отрицательный результат.

На Украине в последние несколько дней зафиксирован резкий рост новых случаев коронавируса. 11 июня были диагностированы 689 случаев заболевания, 12 июня — 683, 13 июня — 753 случая. До этого ни разу за все время эпидемии количество новых случаев за один день не превышало шестисот.