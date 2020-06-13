В одном из районов Пекина ввели «режим военного времени» из-за коронавируса. Его обнаружили на рыбном рынке

В пекинском районе Фэнтай объявили «режим военного времени» после обнаружения новых случаев COVID-19.

Коронавирус в последние несколько дней был обнаружен у 45 жителей района, при этом ни у кого из них не было симптомов.

Все случаи заражения связаны с крупным продуктовым рынком Синьфади. Как пишет Global Times, коронавирус был обнаружен на разделочной доске для импортированного лосося.

Из-за этого все рынки города были временно закрыты. Власти также решили отложить планировавшееся открытие школ.

До последнего времени в Пекине на протяжении 55 дней не фиксировалось локальной передачи COVID-19.