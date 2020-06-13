В Казани произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе введен режим ЧС

В Казани в ночь на 13 июня произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе в связи с инцидентом введен режим ЧС.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Взрыв на Северозападной в Казани tatar.inform krim

Тушение пожара продолжается уже несколько часов, в нем принимают участие 199 человек и 58 единиц техники. В МЧС сообщили, что угрозы населению нет, так как станция находится за пределами жилой застройки.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.