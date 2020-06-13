Киноакадемия установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм. Теперь их всегда будет десять

Число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» отныне будет постоянным — десять фильмов. Соответствующее правило утвердила Американская киноакадемия.

Правило будет применяться уже с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году.

C 2009 года количество номинантов в главной категории «Оскара» не должно было превышать десяти, но при этом могло быть меньше этого количества. Например, в 2020 году было девять номинантов, в 2019-м — восемь.

До 2009 года на награду ежегодно номинировались пять фильмов.