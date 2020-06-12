Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО, сообщается на сайте военно-политического блока.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Североатлантический альянс за принятое решение. «Украина наконец получила заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе», — сказал он.

Статус партнера по расширенным возможностям не касается членства в НАТО, отмечается в сообщении альянса.

Новый статус дает Украине право участвовать в некоторых учениях НАТО, до которых допускают только членов партнерской программы, и позволяет быстрее обмениваться разведывательными данными, говорил ранее Кулеба.

Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО. Ранее этот статус имели Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

В феврале 2019 года парламент Украины внес изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.