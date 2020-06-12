Twitter заблокировал больше тысячи аккаунтов за пропаганду «Единой России» и нападки на оппозицию

Социальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч аккаунтов из Китая, России и Турции, которые, по заявлению компании, связаны с властями этих стран и участвовали в «информационных операциях».

Большая часть аккаунтов — 23750 страниц — связаны с Китаем, еще 7340 аккаунтов — с Турцией, а 1152 — с Россией.

По данным Twitter, заблокированные российские аккаунты связаны с сайтом «Актуальная политика», который занимается политической пропагандой внутри России.

Сеть аккаунтов заблокировали за скоординированные перепосты записей и «усиление неоригинальной информации ради политических целей», сказано в заявлении Twitter. Также аккаунты пропагандировали партию «Единая Россия» и нападки на политических диссидентов.