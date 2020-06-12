«Коммерсант»: ефрейтора Росгвардии заподозрили в изнасиловании сослуживца бутылкой из-под водки

Следственный комитет в Волгоградской области возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ефрейтора 22-й отдельной бригады оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Как сообщает «Коммерсант», контрактника Росгвардии подозревают в сексуальном насилии в отношении своего сослуживца, младшего сержанта. По версии следствия, в ночь на 1 июня оба мужчины пили водку на съемной квартире в городе Калач-на-Дону. Когда сержант уснул, как сказано в служебном рапорте, ефрейтор, «не осознавая своих действий», засунул сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

У сержанта диагностировали рваную рану прямой кишки. Он находится в 413-м военном госпитале Минобороны. По данным источников «Коммерсанта», пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него случился нервный срыв, поскольку о происшествии узнали другие росгвардейцы. Ефрейтор задержан, находится ли он под стражей, неизвестно.

В военном следственном управлении СК по Волгоградскому гарнизону подтвердили факт расследования дела, но не раскрыли других подробностей. В Южном округе войск Росгвардии заявили, что «никакого инцидента там не было». «Ничего об этом не пишите, иначе Следственный комитет будет заниматься вами. Такая информация не разглашается, комментариев мы не даем», — сказали изданию в ведомстве.