Главного раввина России Берла Лазара, заболевшего COVID-19, выпишут из больницы

Главный раввин России Берл Лазар 12 июня выпишется из больницы, куда его госпитализировали 4 июня с новой коронавирусной инфекцией. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

«Компьютерная томография показывает, что все пришло в норму, температуры уже давно нет, так что все замечательно», — сказал Горин о состоянии раввина.