В Москве санитары, перевозящие тела умерших, пожаловались на отсутствие доплат за работу с коронавирусом

Сотрудники московского бюро судмедэкспертизы, в обязанности которых входит транспортировка тел умерших, пожаловались на то, что им не положены доплаты за работу с коронавирусом, пишет «Медиазона».

Как сообщил изданию один из сотрудников — Владимир Борисов, с началом эпидемии COVID-19 нагрузка на водителей, занимающихся транспортировкой тел, включая погрузку, значительно увеличилась. «У нас аврал просто невозможный, было меньше погибших», — сказал Борисов. Переработка каждого такого водителя, официально числящегося санитаром, составляет, по словам собеседника «Медиазоны», 50-60 часов в месяц.

При этом, указал Борисов, доплата за работу с коронавирусом, которую президент РФ Владимир Путин пообещал младшему медицинскому персоналу, санитарам бюро судмедэкспертизы не положена. «Нам департамент [здравоохранения Москвы] сказал, что у нас безвредная работа, даже в случае с COVID-19. Нам сказали: „Трупы — не дышат“. Нам это единственный ответ был», — сказал Борисов.

При этом, подчеркнул он, санитаров не предупреждают, был ли умерший инфицирован коронавирусом, не обеспечивают средствами достаточной защиты и не проводят регулярное тестирование на COVID-19.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы «Медиазоне» подтвердили, что, согласно постановлению правительства, стимулирующие выплаты предусмотрены лишь для работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи россиянам с выявленным коронавирусом. Транспортировка тел умерших, говорится в ответе департамента, «не является формой медицинской помощи», следовательно, на нее постановление правительства не распространяется.