Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда за расследование действий американцев в Афганистане

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), участвующих в расследовании возможных преступлений американских военнослужащих в Афганистане.

Приказ дает возможность Минфину США блокировать финансовые активы сотрудников МУС, а Госдепартаменту — запрещать им въезд в страну.

В заявлении на сайте Белого дома отмечается, что МУС «проводит политические расследования» против США и их союзников, включая Израиль, и что у Вашингтона есть основания полагать, что на высших уровнях руководства МУС существует коррупция, поэтому его расследования могут быть необъективными.

США не ратифицировали Римский статут, на основе которого создан Международный уголовный суд, и не признают юрисдикцию МУС над американскими гражданами.

Предварительное международное расследование в отношении действий американцев, талибов и местных военных в Афганистане началось еще в 2006 году. В 2017 году обвинение заявило о наличии оснований полагать, что в ходе конфликта были совершены военные преступления. В марте 2020 года Апелляционная палата МУС дала старт проведению полноценного расследования.