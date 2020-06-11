Редакция «Ведомостей» после смены владельцев издания предложила назначить Анфису Воронину главным редактором

Редакция «Ведомостей» рекомендовала совету директоров АО «Бизнес ньюс медиа» (издатель газеты) назначить главным редактором издания Анфису Воронину.

В соответствии с уставом редакции и уставом «Бизнес ньюс медиа», главного редактора выбирает совет директоров и среди прочих он обязан рассмотреть кандидата от редакции. За Воронину проголосовали 66 из 90 штатных сотрудников издания. Кандидатуру и. о. главного редактора Андрея Шмарова никто из сотрудников редакции не выдвигал.

Как рассказал редакции новый владелец издания Иван Еремин, новый совет директоров соберется в ближайшее время.

О закрытии сделки по продаже «Ведомостей» стало известно 29 мая. Иван Еремин, основатель и гендиректор издания «ФедералПресс», стал ее единственным владельцем. До этого предполагалось, что другим владельцем будет издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, но в последний момент он вышел из сделки.

Еще до продажи Еремину предыдущие владельцы договорились продать «Ведомости» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. В итоге эти договоренности были сорваны на фоне конфликта редакции с назначенным покупателями и. о. главреда Андреем Шмаровым.