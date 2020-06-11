Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч человек. За сутки выявлено 8779 новых случаев

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8779 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заразились 502 436 человек.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+1436 человек за сутки), Московской (+724) и Свердловской (+312) областях, а также в Петербурге (+303).

Умерли за сутки 174 человека, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с момента начала эпидемии умерли 6532 человека.

Всего выздоровели 261 150 человек (+8367 человек за сутки).

По состоянию на утро 11 июня в России проведено 13,8 миллиона тестов на коронавирус, из них 329,7 тысячи за последние сутки.