Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук сдал мандат депутата Рады. Второй раз за 12 лет

Депутат Верховной Рады Украины, член политсовета партии «Голос» и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о сложении с себя депутатских полномочий. Он зарегистрировал в украинском парламенте соответствующее заявление, сообщает «Интерфакс-Украина».

Объясняя свое решение, Вакарчук сказал, что считает свою миссию частично выполненной — ему удалось провести в Раду фракцию «Голос», пишет «Украинская правда». Вакарчук намерен заняться большим просветительским проектом, но не оставит работу в партии.

Предположения об уходе Вакарчука из Верховной Рады появились после того, как в марте он оставил пост председателя «Голоса».

В 2007-2008 годах Святослав Вакарчук был депутатом Верховной рады шестого созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона», сформированного по инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко. 11 сентября 2008 года Вакарчук добровольно сложил полномочия депутата из-за «аморальной борьбы за власть, идущей вразрез с национальными интересами».