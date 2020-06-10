В Сургуте полицейский задержал женщину, встав коленом на ее шею. Она отказывалась уйти с пляжа

Полиция Сургута 9 июня задержала двух женщин за нарушение режима изоляции, действующего в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время операции полицейские применили силу, из-за чего МВД и СК начали проверки.

Женщин задержали в городском парке «За Саймой», где они отдыхали на берегу реки. В соцсетях появилось видео задержания: на записи полицейский держит одну из женщин, которая пытается уйти, затем валит ее на землю и применяет удерживающий прием, встав коленом на ее шею.

Внимание. Видео содержит сцены насилия.

10 июня управление МВД по ХМАО сообщило, что женщинам предлагали добровольно уйти из парка, но те отказались. Когда патрульный сказал, что отдыхающих увезут в отделение полиции, те начали собирать вещи. Одна из нарушительниц сбила видеорегистратор, прикрепленный к груди полицейского, после чего обе женщины попытались уйти, и их задержали. Происходящее попало на запись видеорегистратора.

Внимание. Ролик содержит сцены насилия.

Ранее полиция Сургуга и местные чиновники уже проводили рейды на пляже в парке «За Саймой». Как сообщал 8 июня телеканал «СургутИнформ-ТВ», участники рейда отправили по домам десятки отдыхающих.

Режим изоляции, введенный в ХМАО из-за пандемии коронавируса, по решению региональных властей действует до 23 июня.