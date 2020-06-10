Умер сатирик Анатолий Трушкин. Месяц назад он заболел коронавирусом

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, сообщают Mash и «Комсомольская правда».

Трушкину было 78 лет, причины его смерти не уточняются.

Наталья Логинова / PhotoXPress

В начале мая Трушкин был госпитализирован с коронавирусом. Его болезнь протекала в тяжелой форме, он был подключен к аппарату ИВЛ. В конце мая сообщалось, что писателю стало лучше и его перевели в обычную палату.

Трушкин более всего известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Трушкин также писал сценарии для сериалов и книги.