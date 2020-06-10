Администрация президента РФ считает «абсолютно нежелательными» неточности, которые были обнаружены журналистами на сайте для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее «Медиазона» и журналист «Эха Москвы» Александр Плющев заметили, что на сайте 2020og.ru отсутствует поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина. «Медуза» выявила еще ряд несуществующих поправок, сильно отличающихся по тексту от настоящих.

«Мы считаем, что операторам этого интернет-ресурса нужно обратить внимание и устранить те неточности, которые там есть. Действительно, это архиважная тема, и там должно быть абсолютно все точно и безупречно, — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Наличие неточностей в перечислении тех поправок, о которых мы ведем речь и которые обсуждаются так широко на таких широких площадках, — это абсолютно нежелательное явление».