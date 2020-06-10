Совладелец Ozon сообщил о поиске инвестора для «поддержки роста» онлайн-ритейлера

Совладелец Ozon АФК «Система» ищет инвестора, который «поддержал бы рост интернет-ритейлера», сообщает «Интерфакс».

О поиске инвестора на телефонной конференции сказал финансовый директор АФК Владимир Травков, уточняет агентство.

«Существует вероятность, что сторонние инвесторы приобретут долю в Ozon для поддержания роста. Кто это будет — Сбербанк или другие компании — мы не готовы раскрыть список потенциальных инвесторов. Существуют разные варианты», — сообщил Травков.

О переговорах со Сбербанком 4 июня сообщило Reuters: по данным источников агентства, речь идет о 30% ритейлера, которые госбанк получит через допэмиссию.

АФК «Система» и Baring Vostok (им принадлежит примерно по 42% площадки) не планируют выходить из капитала Ozon.

В первом квартале 2020-го оборот Ozon вырос на 115% и составил 31,6 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании о финансовых результатах (с каким периодом сравнивается квартал, не уточняется). Только за апрель оборот составил почти 15 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем в апреле 2019-го. Чистую выручку и показатели прибыли ритейлер не раскрывает