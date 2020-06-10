ОЭСР предсказала падение экономики России на 8-10% в 2020 году

Организация экономического сотрудничества и развития ( ) представила два сценария развития мировой экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Негативный сценарий предполагает вторую волну пандемии. Согласно этому прогнозу ОЭСР, реальный ВВП России по итогам 2020 года сократится на 10%.

При втором сценарии второй волны распространения COVID-19 не будет. В этом случае, считают в организации, ВВП России в 2020 году упадет на 8%.

Мировой ВВП в 2020 году при первом варианте прогноза сократится на 7,6%, при менее пессимистичном варианте — на 6%.

ОЭСР дала один из самых пессимистичных прогнозов по российской экономике. Банк России ожидает, что ВВП России в 2020 году сократится на 4-6%, Международный валютный фонд прогнозирует падение российского ВВП на 5,5%.