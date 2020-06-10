Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 490 тысяч человек. За сутки выявили 8404 новых случая

В России за сутки зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 заразились 493 657 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее было 8 595 новых случаев.

За прошедшие сутки умерли 216 человек, у которых был подтвержден коронавирус (днем ранее умер 171 человек). Всего с момента начала эпидемии в России умерли 6358 человек с COVID-19.

Выздоровели 10 386 человек за сутки, всего — 252 783 человека.

За сутки проведены 290,6 тысячи тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор. Всего за время эпидемии сделано 13,5 миллиона лабораторных исследований.