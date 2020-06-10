Хакеры взломали 300 тысяч учетных записей пользователей Nintendo

В результате хакерской атаки были похищены данные более 300 тысяч пользователей Nintendo, сообщила компания.

Об атаке впервые стало известно в апреле, тогда сообщалось, что хакеры завладели данными об идентификаторах Nintendo Network ID 160 тысяч человек. Проведенное расследование показало, что количество пострадавших пользователей почти в два раза больше. Большая часть украденных аккаунтов принадлежит пользователям консоли Nintendo Switch.

В некоторых случаях хакеры получили доступ к кошелькам пользователей, привязанным к учетным записям — впоследствии эти средства взломщики использовали для покупки виртуальной валюты в Fortnite. Nintendo пообещала возместить пострадавшим пользователям финансовые потери.