Жители дагестанского села Манас вышли на сход после задержания нескольких человек. Полицейские извинились, задержанных отпустили

Обновлено. МВД Дагестана назначило служебную проверку.

Жители дагестанского поселка Манас вышли на сход после того, как полиция задержала несколько человек из-за нарушения режима самоизоляции, сообщает «Кавказский узел». Протестующие были недовольны тем, что полицейские ударили одного из задержанных — пожилого мужчину.

По данным «Кавказского узла», на федеральную трассу «Кавказ» вышли не меньше тысячи человек.

Сход продолжался несколько часов. К вечеру 9 июня участники схода разошлись, сказал изданию глава села Манас Абдулвагаб Вагабов: «Ситуация сейчас нормальная».

По словам Вагабова, сотрудники полиции извинились за грубое поведение, задержанных освободили, выписав им штрафы.