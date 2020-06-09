Полиция провела обыск в автосалоне бывшего хоккеиста сборной России Максима Сушинского в рамках дела об обналичивании денег

Сотрудники полиции провели обыск в автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге, принадлежащем бывшему хоккеисту сборной России Максиму Сушинскому. Эту информацию РБК подтвердил сам Сушинский.

По данным «Фонтанки», обыски проходят в рамках дела об обналичивании денег, возбужденном управлением экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В общей сложности обыски проводились по 30 адресам.

По версии следствия, владельцы автосалонов в Санкт-Петербурге проводили наличные деньги покупателей машин как безнал, а после за процент отдавали их обнальщикам.

Максим Сушинский выступал за сборную России с 1999 по 2010 год, в 2008 году он стал чемпионом мира. В 2004 году он выиграл чемпионат России с омским «Авангардом».