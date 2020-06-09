На российской таможне застряли тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов

Курьерские компании, доставляющие посылки из иностранных интернет-магазинов, столкнулись с задержками при оформлении грузов на российской таможне, сообщают Forbes и РБК.

К концу мая на таможне застряли тысячи посылок, говорится в письме Ассоциации экспресс-перевозчиков ( ), направленном 29 мая в Федеральную таможенную службу.

Первые задержки начались 18 мая, сообщили в курьерской службе DPD. По оценке этой компании, посылки доставляют с задержкой от пяти дней. В СДЭК говорят о задержках в один-два дня, в DHL Express, в свою очередь, утверждают, что массовых проблем с посылками нет.

Таможня обрабатывает зарубежные посылки дольше обычного из-за приказа, увеличившего время оформления посылок в несколько раз. Кроме того, в работе программного обеспечения таможенной службы случаются сбои, что также задерживает оформление грузов, считает президент АСЭП Владимир Саркисов.

Глава АСЭП отметил, что большая часть из тысяч экспресс-грузов, задержанных в конце мая, уже выпущена, но в будущем подобные сбои могут повториться.

В ФТС это пока не комментировали.