Кэтрин Сэлливан была первой американкой, вышедшей в открытый космос. Теперь она еще и побывала на дне Марианской впадины

Океанолог и бывший астронавт NASA Кэтрин Салливан стала первой женщиной, достигшей Бездны Челленджера — самой глубокой точки Мирового океана, расположенной в Марианской впадине.

68-летняя Салливан совершила погружение вместе с 54-летним бизнесменом и исследователем Виктором Весково. Они опустились на глубину 10 915 метров и пробыли на ней около полутора часов.

После погружения Салливан поделилась впечатлениями с астронавтами на Международной космической станции, пишет The New York Times со ссылкой на компанию EYOS Expeditions, которая участвовала в организации погружения.

В прошлом Кэтрин Салливан приняла участие в трех космических миссиях и в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос.

За всю историю в Бездну Челленджера опускались всего восемь человек. Одним из них в 2012 году стал голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.