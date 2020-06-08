Мишустин: Россия готова к открытию туристического сезона

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона в стране. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что губернаторам поручено до 15 июня подготовить планы открытия туристической отрасли в своих регионах. По его словам, уже сейчас обстановка в более чем 40 субъектах позволяет перейти к открытию отелей.

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