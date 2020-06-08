Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг. Теперь она чрезвычайный и полномочный посол

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Мария Захарова занимает пост директора департамента информации и печати МИД РФ с августа 2015 года.

Предшествующий ранг — чрезвычайного и полномочного посланника первого класса — Захарова получила в 2017 году.