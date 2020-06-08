Фонд Ахмата Кадырова направил деньги на выкуп 207 невест в Чечне

Фонд Ахмата Кадырова помог 207 малоимущим жителям Чечни внести выкуп за невест. Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный».

Помощь получили люди, которые собирались жениться, но не смогли собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса. Каждому из них фонд выплатил по 50 тысяч рублей.

О том, что Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим с внесением выкупа за невесту, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 26 мая.

Фонд имени Ахмата Кадырова был создан в 2004 году. Им руководит вдова первого президента Чечни Аймани Кадырова. «Коммерсант» писал в 2015 году, что бюджет фонда формируется в том числе за счет пожертвований бизнесменов и добровольно-принудительных взносов бюджетников. Также фонд является учредителем ряда коммерческих компаний.

Фонд направляет деньги на раздачу еды малоимущим, покупку квартир для них, организацию свадеб, паломничество в Мекку. В 2019 году фонд, по словам Кадырова, помог более чем 409 тысячам жителей Чечни. Организация также участвует в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры в Чечне. Она построила крупнейшую в Европе мечеть в чеченском городе Шали.

Кроме Чечни, выкуп за невесту принято платить и в других республиках Северного Кавказа. В Чечне, помимо денег, родителям невесты часто дарят продукты.