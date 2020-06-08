Число умерших от СOVID-19 в России приблизилось к 6 тысячам человек. Всего заболели более 475 тысяч человек

За прошедшие сутки в России умерли 112 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России умерли 5971 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло к 8 июня 476 658 человек. За прошедшие сутки выявлено 8985 новых случаев.

Всего выздоровели 230 688 человек (+3957 человек за сутки).

За сутки проведено 294,4 тысячи тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии сделано более 13 миллионов тестов.