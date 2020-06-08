Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. Об этом он написал в инстаграме.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу», — написал политик.

Свердловская область находится на месте среди регионов России по количеству выявленных случаев ковида. С начала пандемии там зарегистрировано 7688 случаев, 43 человека умерли.