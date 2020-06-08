Более семи миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило семь миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который собирает статистику заболеваемости COVID-19 в режиме реального времени.

Число умерших от инфекции по всему миру превысило 402 тысячи человек.

Наиболее пострадавшая от вируса страна — Соединенные Штаты Америки. По состоянию на утро 8 июня, там зарегистрировано более 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19 и более 110 тысяч смертей.

На втором месте идет Бразилия — более 690 тысяч случаев заболевания и 36,5 тысячи смертей.

В России, находящейся на третьем месте в мировой статистике, зарегистрированы 467 тысяч случаев COVID-19 и 5,8 тысячи смертей.